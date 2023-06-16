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بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد الخاص ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 03:40 مساء
بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد الخاص ببرلين
البطلة الليبية ريحان بن اجليل خلال التدريب على حمل الشعلة
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شاركت البطلة الليبية ريحان بن اجليل في تدريبات حمل شعلة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في الملعب الرئيسي ببرلين، والتي ستبدأ غدا، وتختتم 25 يونيو الجاري.

اُختيرت بطلة الأوليمبياد الخاص الليبي في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون» ضمن الرياضيين الذين سيحملون شعلة افتتاح الأوليمبياد الخاص للألعاب العالمية، الذي تستضيفه العاصمة الألمانية (برلين) بمشاركة سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

مشاركة الوفد الليبي
قد وصل، الاثنين الماضي، 42 رياضيا ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألمانيا، للمشاركة في ثماني ألعاب رياضية ضمن منافسات الأوليمبياد الخاص للألعاب العالمية، وهى: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.

أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

وفي مايو الماضي، كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص الخامسة عشرة تصميم شعلة الأمل الأوليمبية الخاصة بالألعاب. وجرى كشف الشعلة بشكل احتفالي أمام «براندنبورجر تور» في برلين، حيث يمثّل تقديم الشعلة التي ستجلب الأمل إلى برلين علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في برلين، إذ إنها تُعد رمزا للقوة.

البطلة الليبية ريحان بن اجليل خلال التدريب على حمل الشعلة
البطلة الليبية ريحان بن اجليل خلال التدريب على حمل الشعلة
البطلة ريحان بن اجليل بحانب مجموعة من أعضاء البعثة الليبية
البطلة ريحان بن اجليل بحانب مجموعة من أعضاء البعثة الليبية
البطلة الليبية ريحان بن اجليل خلال التدريب على حمل الشعلة
البطلة الليبية ريحان بن اجليل خلال التدريب على حمل الشعلة
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