  • Alwasat News
Atwasat

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي السبت 03 يونيو 2023, 06:00 مساء
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
البطلة الليبية في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون»، ريحان بن جليل. (الإنترنت)
alwasat radio

اُختيرت البطلة الليبية في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون»، ريحان بن جليل بطلة الأولمبياد الخاص الليبي من ضمن الرياضيين الذين سيحملون شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتي 25 يونيو الجاري والذي يشارك فيها سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

وفي مايو الماضي كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 عن تصميم شعلة الأمل الأولمبية الخاصة بالألعاب، وجرى الكشف عن الشعلة بشكل احتفالي أمام «براندنبورجر تور» في برلين، ويُعد تقديم الشعلة التي ستجلب شعلة الأمل إلى برلين في 17 يونيو علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، و الشعلة هي رمز للقوة.

- 7 ألعاب رياضية في اليوم العالمي لمتلازمة داون

ولدت البطلة الليبية ريحان علي بن جليل بمدينة بنغازي وهي أحد أعضاء جمعية «أصدقاء المعاقين ذهنيًا» تحصلت على الترتيب الرابع فى السباحه الحرة مسافة 25 مترًا فى زمن 51 ثانية بالألعاب الإقليمية الثامنة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم انقطاعها لفترات عن التدريب وقد شاركت فى هذه الألعاب باسم الأولمبياد الخاص الأردني بحكم إقامتها هذه الفترة بالمملكة الأردنية. 

وتعتبر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، يتنافس فيها الآلاف من الرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية معًا في 26 رياضة خلال تسعة أيام من المسابقات المثيرة والملهمة للرياضيين.

شعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)
شعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)
شعلة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)
شعلة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الليبي للطائرة يبدأ معسكر إعداد داخلي
المنتخب الليبي للطائرة يبدأ معسكر إعداد داخلي
منتخب شباب اليد يستعد للسفر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم
منتخب شباب اليد يستعد للسفر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
المزيد
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في ......
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة ......
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس...
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي...
المزيد