الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

اُختيرت البطلة الليبية في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون»، ريحان بن جليل بطلة الأولمبياد الخاص الليبي من ضمن الرياضيين الذين سيحملون شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتي 25 يونيو الجاري والذي يشارك فيها سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

وفي مايو الماضي كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 عن تصميم شعلة الأمل الأولمبية الخاصة بالألعاب، وجرى الكشف عن الشعلة بشكل احتفالي أمام «براندنبورجر تور» في برلين، ويُعد تقديم الشعلة التي ستجلب شعلة الأمل إلى برلين في 17 يونيو علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، و الشعلة هي رمز للقوة.

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ولدت البطلة الليبية ريحان علي بن جليل بمدينة بنغازي وهي أحد أعضاء جمعية «أصدقاء المعاقين ذهنيًا» تحصلت على الترتيب الرابع فى السباحه الحرة مسافة 25 مترًا فى زمن 51 ثانية بالألعاب الإقليمية الثامنة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم انقطاعها لفترات عن التدريب وقد شاركت فى هذه الألعاب باسم الأولمبياد الخاص الأردني بحكم إقامتها هذه الفترة بالمملكة الأردنية.

وتعتبر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، يتنافس فيها الآلاف من الرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية معًا في 26 رياضة خلال تسعة أيام من المسابقات المثيرة والملهمة للرياضيين.

شعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)

شعلة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. (الإنترنت)