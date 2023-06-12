أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

وصل 42 رياضيا ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ألمانيا للمشاركة في منافسات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتي 25 يونيو الجاري والذي يشارك فيه سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

واُختيرت البطلة الليبية في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون»، ريحان بن جليل بطلة الأولمبياد الخاص الليبي من ضمن الرياضيين الذين سيحملون شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ويشارك الرياضيون الليبيين في ثماني ألعاب رياضية وهي: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.

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وفي مايو الماضي كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 عن تصميم شعلة الأمل الأولمبية الخاصة بالألعاب، وجرى الكشف عن الشعلة بشكل احتفالي أمام «براندنبورجر تور» في برلين، ويُعد تقديم الشعلة التي ستجلب شعلة الأمل إلى برلين في 17 يونيو علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، والشعلة هي رمز للقوة.