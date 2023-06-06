ليبيا تشارك في 8 ألعاب بدورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد الأوليمبياد الخاص الليبي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في مدينة برلين بألمانيا من 12 حتى 26 يونيو الجاري، وذلك في ثمانية ألعاب رياضية (ألعاب القوى، والسباحة، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والدراجات، والريشة الطائرة، والبولينج، والبوتشي).

وستشارك في هذه الدورة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، للتنافس في 26 رياضة أوليمبية. ومن ضمن البرامج المعتمدة في الألعاب العالمية برلين 2023 برنامج المدينة المضيفة، الذي يسبق الألعاب بثلاثة أيام.

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بينما تقوم عدد من المدن باستضافة الوفود المشاركة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وذلك للتعريف بثقافات كل مدينة. كذلك تعريف الرياضيين بالحياة والبيئة وتقاليد المجتمعات المحلية، وخلق الوعي العام بالإعاقة الفكرية، وتعزيز روح الأوليمبياد الخاص في جميع أنحاء العالم.

واختيرت ليبيا ضمن الدول التي ستحمل الشعلة في حفل الافتتاح بواسطة السباحة الأوليمبية ريحانة بن جلي.

منافسات سابقة من الأولمبياد الخاص. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات سابقة من الأولمبياد الخاص. (أرشيفية : الإنترنت)