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الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 12:16 مساء
الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري السداسي
فريق الأهلي بنغازي قبل بدء المران في تونس (الإنترنت: فيسبوك)
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يواصل فريق كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي تدريباته في معسكره المغلق المقام في تونس، استعدادا لمشاركته في الدوري السداسي المقرر انطلاقه يوم 25 يونيو الجاري لتحديد بطل مسابقة الدوري الممتاز الليبي.

ويؤدي لاعبو فريق الأهلي بنغازي تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني التونسي لسعد الدريدي الذي يركز على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا تمهيدا للمشاركة في الدوري السداسي والمنافسة على الفوز باللقب.

مباريات الأهلي بنغازي في الدوري السداسي
ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي بنغازي مبارياته في الدوري السداسي يوم 25 يونيو بمواجهة قوية أمام الاتحاد في الخامسة مساء بملعب سوسة.

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وفي الجولة الثانية من الدوري السداسي سيواجه الأهلي بنغازي فريق الأهلي طرابلس في السابعة مساء بملعب صفاقس، وفي الجولة الثالثة سيلتقي الأهلي بنغازي مع النصر في التاسعة مساء باستاد رادس.

وفي رابع جولات الدوري السداسي سيواجه الأهلي بنغازي فريق الهلال باستاد رادس في السابعة مساء، وأخيرا سيلتقي الأهلي بنغازي مع أبوسليم في السابعة مساء باستاد المنستير.

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