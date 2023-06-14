الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق اتحاد بن قردان التونسي، السبت المقبل، في مباراة ودية وذلك بدعوة رسمية من إدارة نادي الأهلي طرابلس.

الاستعداد للدور السداسي

تأتي المباراة في إطار استعداد فريق الأهلي طرابلس للمشاركة في الدور السداسي، وأيضاً ضمن استعدادات فريق اتحاد بن قرادن لما تبقي من مباريات في الدوري التونسي.

ودخلت مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم مرحلتها الحاسمة بتأهل ستة فرق إلى الدور السداسي الذي سيتحدد بناء على نتائجه بطل المسابقة. والفرق المتأهلة للدور السداسي هي: الاتحاد والأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم والأهلي طرابلس والنصر.

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يذكر أن مباريات الدور السداسي كان مقرراً لها أن تنطلق يوم 23 يونيو الجاري في تونس، إلا أن الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أكد أن منافسات دوري التتويج السداسي بالدوري الليبي الممتاز تأجلت لمدة 48 ساعة لتنطلق يوم 25 يونيو.