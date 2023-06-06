«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد الإستوديو التحليلي والنقل المباشر لمباريات الجولة التاسعة إيابًا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) بتوقيت ليبيا على النحو التالي.

وأشارت قناة الوسط «WTV» إلى توقع إقامة المباريات أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن توافي مشاهديها الكرام بمواعيدها لاحقًا.

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الأربعاء 7 يونيو

دارنس × الصداقة - ملعب درنة 4:30 - نقل «WTV».

الصقور × شباب الجبل - ملعب طبرق 4:30 - نقل «WTV2».

التحدي × التعاون - شهداء بنينا 7:30 - نقل «WTV».

الخميس 8 يونيو

الأخضر × الأهلي بنغازي - شيخ الشهداء 4:00 - إستوديو «WTV».

النصر × الهلال - ملعب شهداء بنينا 7:00 - إستوديو «WTV».

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.