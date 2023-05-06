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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 06:37 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون في «دورينا»
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي والمنار الودية، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي بنغازي وضيفه التعاون في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة سعيًا للفوز للمحافظة على المركز الأول الذي يبتعد به عن النصر والهلال بفارق نقطتين، فيما يقبع التعاون في آخر مراكز الهبوط برصيد 13 نقطة.

ويحتل الأهلي بنغازي الصدارة بـ24 نقطة أمام النصر والهلال المتساويان في النقاط برصيد 22 نقطة، ويبتعد الأخضر بفارق نقطة واحدة في المركز الرابع، بينما التعاون الثامن يبتعد عن التحدي التاسع بفارق ثلاث نقاط، ويبعد عن دارنس صاحب المركز السابع بثلاث نقاط أيضًا، وينتظر مواجهة دارنس وشباب الجبل التي تقام في نفس التوقيت.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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