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انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس وشباب الجبل (1-0)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 04:17 مساء
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس وشباب الجبل (1-0)
لقطة من مواجهة دارنس والنسور مرتوبة الودية، 27 إبريل 2023. (الإنترنت)
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انتهت اليوم السبت مباراة دارنس وشباب الجبل بفوز الأول بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، ونقلتها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ودخل دارنس المباراة وفي رصيده 16 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري، بينما شباب الجبل في المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة.

وارتقى دارنس إلى المركز الخامس خلف الأخضر بفارق نقطتين فقط، بينما ظل شباب الجبل متذيلا لترتيب المجموعة الأولى.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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