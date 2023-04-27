الكريكشي يحضر اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شارك، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، في اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية مع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا»، باعتباره نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف ومكلف من الاتحاد الأفريقي بالحضور.

وشارك الكريكشي مع رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، ومندوبي الاتحادات الأفريقية المستهدفة في هذه الدورة.

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ونوقش في هذا الاجتماع كل الترتيبات من الناحية التنظيمية والفنية لجميع الاتحادات الأفريقية المشاركة كل وفق اختصاصه، كما جرى عرض ومناقشة وتوفير كل المتطلبات الفنية لضمان نجاح المنافسة في كل رياضة على حدة، وجرت زيارة المواقع التي ستقام فيها السباقات والاطمئنان على تجهيزها بما يتلاءم وطبيعة كل رياضة.

الدورة الثانية بمدينة الحمامات

يذكر أن الألعاب الأفريقية الشاطئية ستقام بمدينة الحمامات التونسية بنسختها الثانية في الفترة من 24 إلى 30 يونيو المقبل، وستجمع هذه التظاهرة ما يقارب 1000 رياضي ورياضية من 54 دولة، وسيتنافسون ضمن 13 لعبة شاطئية، منها أربعة ألعاب جماعية.

من مشاركة رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي خلال اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، 27 أبريل 2023. (الإنترنت)