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قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 02:28 مساء
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة للمباريات المؤجلة لفريق الأخضر في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا، وتتبعه فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباراة.

وتأتي المؤجلات بعد نهاية مشاركة فريق الأخضر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» من بوابة المجموعات، بعد حصوله على المركز الثالث غير المؤهل إلى ربع نهائي البطولة.

- قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

ومع قرار لجنة المسابقات بإيقاف النشاط الرياضي خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد، فإن اللجنة استغلت التوقف لإقامة المباريات المؤجلة، والتي تضمن تساوي الفرق في الحظوظ عند استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

وإليكم مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، والتي ستنقلها قناة «الوسط» عبر استوديو تحليلي:

السبت 8 أبريل 2023
الأخضر × شباب الجبل – ملعب شيخ الشهداء 10:30 نقل HD عبر «WTV»

الأربعاء 12 أبريل 2023
الأخضر × التحدي – ملعب شيخ الشهداء 10:30 نقل HD عبر «WTV»

تردد قناتي الوسط (WTV) على «النايل سات»
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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