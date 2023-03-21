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قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 09:12 مساء
قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان
مباراة للأخضر أمام الأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة للمباريات المؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا.

- تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا

وأعلنت قناة الوسط «WTV» إقامة المباراتين، وطرفهما فريق الأخضر، الذي جاء التأجيل له، كونه الممثل الليبي الوحيد في القارة السمراء بمشاركته في بطولة «الكونفدرالية».

المباراة الأولي تجمع التعاون والأخضر، ومؤجلة من الأسبوع الأول لدور الإياب، بينما الثانية للأخضر أمام شباب الجبل، ومؤجلة من الأسبوع الثاني لدور الإياب. 

السبت 25 مارس 2023
التعاون × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 11:00 نقل «WTV2»

الجمعة 7 أبريل 2023
الأخضر × شباب الجبل - شيخ الشهداء 11:00 نقل «WTV2»

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