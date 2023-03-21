قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة للمباريات المؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا.

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وأعلنت قناة الوسط «WTV» إقامة المباراتين، وطرفهما فريق الأخضر، الذي جاء التأجيل له، كونه الممثل الليبي الوحيد في القارة السمراء بمشاركته في بطولة «الكونفدرالية».

المباراة الأولي تجمع التعاون والأخضر، ومؤجلة من الأسبوع الأول لدور الإياب، بينما الثانية للأخضر أمام شباب الجبل، ومؤجلة من الأسبوع الثاني لدور الإياب.

السبت 25 مارس 2023

التعاون × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 11:00 نقل «WTV2»