شخصيات رياضية ليبية تصف فوز الأهلي طرابلس بـ«الإيجابي» قبل موقعة الإياب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

اعتبرت عدة شخصيات رياضية فوز الأهلي طرابلس على طلائع الجيش المصري على أرض الأخير في مباراة الذهاب لبطولة الأندية العربية خطوة إيجابية ومهمة قبل مباراة الإياب في ليبيا.

وأكد أسامة الفزاني المحلل الرياضي لقناة الوسط واللاعب السابق للأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم أن الفوز خارج الديار ثمين جداً، ومهم أيضاً، مشيراً أن الفوز يعزز آمال التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

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وقال الصحفي وعضو مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس السابق محمد بالطا في تصريح إلى بوابة الوسط: «أعتبر الفوز على طلائع الجيش حدثاً رائعاً وليلة رمضانية جميلة، الفرحة كانت كبيرة ومرسومة على وجوه الأهلوية أثناء تسجيل الهدف الثاني وبعد المباراة».

فيما كتب الصحفي حسين شقرون واصفاً ما حدث في اللقاء بين الأهلي طرابلس وطلائع الجيش المصري «مدافع الأهلي تدك حصون الجيش».