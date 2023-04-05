المهاجم النيجيري جون إيبوكا مصورا للأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل المهاجم النيجيري البارز في صفوف الأهلي طرابلس جون إيبوكا مع جماهير ناديه في ملعب جهاز الرياضة العسكري، أمس الثلاثاء، عقب الفوز خارج الديار على فريق طلائع الجيش المصري في القاهرة (2-1) ضمن ذهاب البطولة العربية للأندية على كأس الملك سليمان.

وحرص إيبوكا على اتخاذ مكان المصور بالمركز الإعلامي لناديه الأهلي طرابلس لتصوير الجماهير في المدرجات.

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وانضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أحد أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد أن أنهی رئيس النادي ساسي أبوعون ونائبه محمد المشاي اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا طارق أبوالعينين، حول التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون إيبوكا لاعبا للزعيم.

ونجح فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول عبر «ريمونتادا» إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني أمام فريق طلائع الجيش، مع أولى مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية على كأس الملك سلمان.

حول الأهلي طرابلس النتيجة في الشوط الثاني عبر نجميه محمد المنير عن طريق ضربة جزاء قبل أن يضيف الحنشي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 89 من زمن مباراة الذهاب في القاهرة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

المهاجم النيجيري جون إيبوكا يداعب جماهير الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)