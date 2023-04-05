شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جراية: اللاعبون كانوا رجالا.. والفوز على طلائع الجيش الرابع ولن نتوقف

القاهرة - بوابة الوسط

حرص المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس طارق جراية، على الحديث إلى جماهير ناديه، عقب الفـوز، أمس الثلاثاء، في أولی مباريات الفريق في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية».

وقال جراية «لاعبو الأهلي طرابلس كانوا رجالا وفي الموعد، والفوز على فريق طلائع الجيش في البطولة العربية هو الرابع للجهاز الفني، وإن شاء الله تستمر الانتصارات ولا تتوقف»، حسب فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس على «فيسبوك».

ونجح فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول عبر «ريمونتادا» إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني أمام فريق طلائع الجيش، مع أولى مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية على كأس الملك سليمان.

- شاهد.. المدير التنفيذي للأهلي طرابلس سالم صولة: استقبال القاهرة رائع وقصور واحد فقط

وحول الأهلي طرابلس النتيجة في الشوط الثاني عبر نجميه محمد المنير عن طريق ضربة جزاء قبل أن يضيف الحنشي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 89 من زمن مباراة الذهاب في القاهرة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

كان الأهلي طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

وأوقعت القرعة الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري (مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا)، الفائز منهما يواجه الفائز في مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.