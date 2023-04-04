شاهد.. المدير التنفيذي للأهلي طرابلس سالم صولة: استقبال القاهرة رائع وقصور واحد فقط

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدير التنفيذي للأهلي طرابلس سالم صولة باستقبال فريقه من قبل منافسه في البطولة العربية نادي طلائع الجيش منذ أولى لحظات الوصول إلى مصر.

وقال صولة إن نادي طلائع الجيش ذلل كل الصعاب، ولم يكن هناك أي مشاكل باستثناء قصور واحد فقط خاص بالتأخير، لكن الفريق جاهز لأولى مواجهات البطولة العربية، حسب فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس على «فيسبوك».

ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضيفا على فريق طلائع الجيش المصري في القاهرة، ضمن مباراة الذهاب في منافسات البطولة العربية للأندية على كأس الملك سليمان.

كان الأهلي طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

يقود لقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش طاقم تحكيم أردني، بقيادة الحكم أدهم مخادمة.

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أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة الأندية العربية التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض عن مواجهات قوية لفريقي الأهلي طرابلس «الزعيم» والاتحاد «العميد» ممثلي ليبيا في البطولة.

وتحدد أن يواجه الاتحاد فريق الجيش الملكي المغربي، وخسر أمام الأخير في الذهاب بالمغرب بنتيجة (1-4)، والإياب على ملعب شهداء بنينا خلال أبريل الجاري، الفائز منهما سيواجه الفائز في مباراة الوحدة الإماراتي والبرج اللبناني، ليكون الهدف هو التأهل إلى المجموعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي وفريقا ثالثا لم يحدد بعد.

وأوقعت القرعة الفريق الثاني الليبي الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري (مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا)، الفائز منهما يواجه الفائز في مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.