الأولمبي والأهلي طرابلس في نهائي كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت البارحة بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة اليد، والتي أسفرت عن تأهل فريقي الأولمبي والأهلي طرابلس إلى المباراة النهائية.

وتأهل الأولمبي من مباراته أمام بنغازي الجديدة، بعدما قدّما مستوى فنياً جيدًا، وأنهى شوط المباراة الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف، بواقع 18 هدفا مقابل 15هدفا لبنغازي.

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وتمكن الأولمبي من إنهاء المباراة بعدما أحكم سيطرته على مجريات الشوط الثاني وأنهاه لصالحه بـ17 هدفا مقابل 12 هدفا، لتنتهي المباراة بمجموع الأهداف 32 مقابل 30 هدفا لبنغازي الجديدة.

المواجهة الثانية

وفي ثاني مباريات الدور نصف النهائي والتي جمعت الأهلي طرابلس والهلال، أنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بفارق أربعة أهداف 14 هدفا مقابل 10 أهداف.

وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بفارق عشرة أهداف عن الهلال، بواقع 32 هدفا مقابل 22 هدفا.

أدار المباراة الحكمان مروان الغول وإسماعيل الحبلوص، والمسجل حسن مسعود، والميقاتي أحمد القلالي، وراقبها فنياً حسن الرجباني وإداريا فوزي رزق الله.