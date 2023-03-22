غرامات وعقوبات في مباراة اليد بين الجزيرة والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة تنظيم مسابقات كرة اليد القرار رقم (40) بشأن اعتماد نتائج وعقوبات مباريات المرحلة الثالثة، الخاصة بالتتويج في دوري المحترفين، واعتمدت فيه فوز الهلال على الأولمبي، حسب ما انتهت عليه لصالح الهلال (31-25)، بينما تم اعتماد نتيجة مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة (10-0)، بعد أحداث الملعب في زوارة، أمس الثلاثاء.

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شهدت مباراة الجزيرة والأهلي طرابلس تداخل بعض الجماهير، لتتوقف المباراة قبل ثلاث دقائق من نهايتها، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي طرابلس (23-21). لذا قررت لجنة تنظيم المسابقات اعتماد النتيجة النهائية لصالح الأهلى طرابلس، حسب المادة الثانية، وتنص على حرمان فريق الجزيرة من اللعب على ملعبه أو بصفته مضيفا لمدة سنة ميلادية مع تغريمه مبلغ 20000 دينار، حسب ما تنص عليه المادة (97- فقرة 2) من اللائحة التنظيمية لمسابقات كرة اليد.

وفي المادة الثالثة للقرار شطب مساعد مدرب فريق الجزيرة مهند عبدالعزيز من سجلات الاتحاد الليبي لكرة اليد، مع الالتزام بدفع غرامة مالية قدرها 20000 دينار، حسب ما تنص عليه المادة (83 الفقرة 1) من المادة (3) من اللائحة المنظمة لمسابقات كرة اليد.

وفي المادة الرابعة للقرار، نقل بقية مباريات المرحلة الثالثة (مرحلة التتويج) إلى القاعة الكبرى بمدينة طرابلس، على أن تقام الأولى بين الهلال والأهلي طرابلس، الأربعاء 22 مارس الجاري، بداية من الخامسة مساء، وتقام المباراة الثانية الأولمبي والجزيرة عقب المباراة الأولى مباشرة.

بيان لجنة تنظيم مسابقات كرة اليد. (صفحة اتحاد كرة اليد عبر فيسبوك)

بيان لجنة تنظيم مسابقات كرة اليد. (صفحة اتحاد كرة اليد عبر فيسبوك)