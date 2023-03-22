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الهلال يعترض رسميا على نقل مباراته بعد الأحداث الأخيرة في كرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 04:44 مساء
الهلال يعترض رسميا على نقل مباراته بعد الأحداث الأخيرة في كرة اليد
الهلال في منافسات كرة اليد. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
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أصدر نادي الهلال الرياضي بيانًا للاعتراض على نقل مباراته في كرة اليد على خلفية الأحداث الأخيرة في الدورة المجمعة بنادي الجزيرة زوارة، وجاء البيان «السادة/ اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد.. بعد التحية.. يسر رئيس وأعضاء اللجنة التيسيرية بإدارة نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بأن نتقدم إليكم بأرقى وأطيب التحيات، وبالإشارة إلى قراركم رقم (40) لسنة 2023 ميلادي بشأن اعتماد نتائج وعقوبات المرحلة الثالثة (مرحلة التتويج لدوري المحترفين اليوم الثاني) للموسم الرياضي 2023/2022».

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وأضاف البيان «بخصوص المادة (4) من القرار سالف الذكر بنقل بقية مباريات المرحلة الثالثة (مرحلة التتويج) إلى القاعة الكبرى بمدينة طرابلس على أن تقام المباراة الأولى الساعة الخامسة مساء من اليوم الأربعاء الموافق 2023/03/22 وتقام المباراة الثانية عقب الأولى مباشرة، عليه فإننا نعترض وبشدة على نقل مباراتنا أمام الأهلي طرابلس والتي كان من المقرر إقامتها في قاعة زوارة دون مبرر أن تنقل مباراتنا الأخيرة في ملعب المنافس وبحضور الجمهور».

وأكمل البيان «جاء ذلك دون أخذ رأي نادي الهلال الذي يعتبر طرفًا أساسيًا في هذه المباراة لما لها من أهمية في تحديد بطل الدوري تفقد أهم معايير التنافس الشريف وتكافؤ الفرص للجميع وكانت العقوبة جرى تسليطها على نادي الهلال والذي لم يكن السبب فيها كان من المفترض على لجنتكم الموقرة أن تتشاور مع فرق التتويج في نقل باقي مباريات البطولة إن لزم الأمر».

واختتم البيان «لذلك فإننا نود إبلاغكم وبشكل رسمي أن نادي الهلال يعترض على اللعب في أرض غير محايدة للأسباب المذكورة أعلاه وأن باقي مباريات البطولة إما تستكمل كما كان مقررًا لها في قاعة زوارة الرياضية، وإن تعذر ذلك تنقل باقي المباريات إلى ملعب محايد يحدد باتفاق فرق التتويج لكي يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق التتويج.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الهلال عبدالحميد الشريف».

بيان نادي الهلال. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
بيان نادي الهلال. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
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