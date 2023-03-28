«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لبناء الأجسام أحمد سعيد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن نشاط رياضة بناء الأجسام الليبية يتضمن مناشط داخلية وخارجية وندوات وأنشطة مصاحبة.

وأضاف سعيد أن النشاط الداخلي يتضمن العديد من البطولات المحلية من بينها: بطولة المناطق لبناء الأجسام (الكلاسيك فيزيك) أيام 10، 11، 12 أغسطس المقبل، أما بطولة ليبيا للفيزيك يومي 17، 18 أبريل المقبل.

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وأكمل قائلا «بطولة تحدي اللياقة البدنية الأولى هى بطولة مستحدثة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ويحدد موعدها لاحقا، كما يتوافر نشاط خارجي بالمشاركة في بطولة العرب لبناء الأجسام بمصر في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2023».

وأوضح «المشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام رجال وماستر بإسبانيا من 1 حتى 5 نوفمبر 2023، تليها المشاركة في بطولة البحر المتوسط لبناء الأجسام بمالطا من 11 حتى 13 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة المغرب العربي ويتحدد موعدها لاحقا».

واختتم سعيد حديثه قائلا «في برنامجنا أيضا في العام 2023، تنظيم العديد من الدورات والأنشطة المصاحبة، من بينها دورة تأهيل وصقل حكام على مستوى المناطق، ودورة حكام (Hbb) بمنطقتي طرابلس وبنغازي، ودورة مدربي وحكام تحدي اللياقة بمنطقتي طرابلس وبنغازي، مع تنظيم 3 دورات للمدربين تصنيف C وB والدولية A بالإضافة إلى دورة في الإدارة الرياضية ودورات توعوية في مكافحة المنشطات».

منافسات بناء الأجسام في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات بناء الأجسام في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)