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النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 07:01 مساء
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام
النجم الليبي كمال القرقني. (أرشيفية - إنترنت)
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تحصّل النجم الليبي كمال القرقني على المركز الثاني في بطولة «تامبا برو» الدولية لبناء الأجسام، بعدما أثبت القرقني جدارته في مسابقة بناء الأجسام في الوزن المفتوح، وأنه لا يزال متألقًا وظهر في أبهى صورة عضلية سواء «تنشيف وسيمترية وتناسق».

وجاء تتويج كمال القرقني بالميدالية الفضية بعد منافسة قوية جدًا مع أبطال عالميين، ليحقق لقبًا جديدًا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالألقاب والبطولات العالمية المتنوعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «وال».

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ويأمل البطل الليبي في التحضير والاستعداد بكل قوة، من أجل استعادة لقب مستر أوليمبيا 2022 في وزن الـ212 كغم.

وجاء ترتيب المراكز الأربعة الأولى الأول اكيم ويليامز، والثاني كمال القرقني، والثالث كوينتون إريا، والرابع جوزيف ماكي.

تتويج مستمر وإشادة عالمية
سبق وتوج البطل العالمي الليبي كمال القرقني بالقلادة البرونزية بعد أن حل ثالثًا في منافسة شرسة وقوية وصمود وظهور مشرف يرضي جمهور الرياضة حول العالم في لعبة بناء الأجسام، وتُوج البطل العالمي كمال القرقني بالعديد من القلائد في مستر أولمبيا حيث تُوج باللقب والميدالية الذهبية العام 2019 والفضية العام 2020 والبرونزية العام 2018 والبرونزية العام الجاري 2021.

وحرص النجم العالمي المصري رامي السبيعي الشهير بـ«بيغ رامي» بطل «مستر أوليمبيا 2021»، على الإشادة بأسطورة اللعبة الليبي كمال القرقني، تحدث فيه رامي عن دور القرقني في حياة لعبة كمال الأجسام عمومًا، مطالبًا إياه بعدم التوقف والاستمرار، واصفًا النجم الليبي الكبير بأنه إعجاز وتاريخ لن يطوله أي لاعب في الوطن العربي.

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