عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد لاعب المنتخب الليبي السابق، عصام رجب، بقائمة اللاعبين المختارة من قبل المدرب حمدي بطاو، لمواجهة منتخب تونس ذهابا وإيابا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا خلال هذا الشهر، مؤكدا أن بطاو يتحلى بشجاعة كبيرة.

وقال رجب في تصريح إلى بوابة «الوسط»: قائمة المنتخب لمواجهة تونس متوازنة، اختيارات بطاو رائعة، نثق في اللاعبين، أتمنى التوفيق للمنتخب، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهتين.

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وتابع عصام رجب: بطاو كان شجاعا وتحمل المسؤلية في قيادة المنتخب في وقت صعب، ويستحق التحية على هذه الشجاعة.