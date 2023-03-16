عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع...

أشاد لاعب المنتخب الليبي السابق، عصام رجب، بقائمة اللاعبين المختارة من قبل المدرب حمدي بطاو، لمواجهة منتخب تونس ذهابا وإيابا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا خلال هذا الشهر، مؤكدا أن بطاو يتحلى بشجاعة كبيرة.
وقال رجب في تصريح إلى بوابة «الوسط»: قائمة المنتخب لمواجهة تونس متوازنة، اختيارات بطاو رائعة، نثق في اللاعبين، أتمنى التوفيق للمنتخب، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهتين.
- حمدي بطاو: جميع المحترفين مستعدون لتمثيل المنتخب.. ونأمل تواجد «بن علي»
- المنتخب الليبي يطير إلى تونس استعدادا لتصفيات «كان 2023».. وبطاو: عقدي 6 أشهر قابل للتجديد
وتابع عصام رجب: بطاو كان شجاعا وتحمل المسؤلية في قيادة المنتخب في وقت صعب، ويستحق التحية على هذه الشجاعة.
دور اتحاد الكرة والإعلام
واختتم لاعب المنتخب السابق: اتحاد الكرة يجب أن يتعامل باحترافية أكثر، خاصة في موضوع المؤتمرات الصحفية، الوسط الرياضي، يجب أن يحفز اللاعبين في هذا الوقت ويشجع اللاعبين.
تعليقات