حمدي بطاو: جميع المحترفين مستعدون لتمثيل المنتخب.. ونأمل تواجد «بن علي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني للمنتخب الليبي حمدي بطاو في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، أنه تواصل مع معظم اللاعبين المحترفين، مشيرًا إلى أن الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، بينما يأمل في تواجد الدولي الليبي أحمد بن علي لاعب نادي باري الإيطالي.

وقال بطاو: «تواصلت مع معظم اللاعبين المحترفين، الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، أحمد بن علي لا يوجد شكوك حول قيمته الفنية، ولكن الأمر متروك له»، وفق تصريحاته التي نقلتها «قناة الوسط».

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وأردف: «نتمنى أن يعدل عن قرار الاعتزال الدولي، نرغب في أن تسير الأمور بطريقة إيجابية، لن نترك أي لاعب حزين، لديَّ وعود بتصحيح الأوضاع وتقديم جميع التسهيلات، ونعمل على إرضاء اللاعبين».

وتابع حمدي بطاو: «اللاعب الذي لا يرغب في تمثيل المنتخب، عليه أولًا أن يبرر للشارع الرياضي أسبابه، وللاتحاد العام للعبة، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب».

واختتم المدرب تصريحاته، قائلًا: «اللاعب الوحيد الذي اعتزل بطريقة سليمة وعبر القنوات الرسمية هو الحارس محمد نشنوش، نأمل في تواجد جميع لاعبينا المحترفين في رادس».

دعوة رسمية لباري

وقدم اتحاد كرة القدم دعوة رسمية لنادي باري الإيطالي لطلب انضمام اللاعب أحمد بن علي للانضمام إلى صفوف المنتخب.

بينما أكد عادل الخمسي محلل قناة «الوسط» أن المنتخب الليبي لن يقف على أحد، مشيرًا: «منتخب ليبيا لن يقف على أحد، من لم يرغب في تمثيل المنتخب فلن «نشحته»، حمدي بطاو طالب اللاعبين بتبرير موقفهم من الرفض، لكن هذا ليس مطلوبا، ليس محمد صلاح ولا محرز حتى تحدث ضجة إعلامية عليه، ليست مشكلتنا في لاعب بعينه، مشكلتنا في المنظومة».

وتابع: «منذ سنة ونحن نطالب بإعداد فريق جاهز للمنافسة في كأس أفريقيا، لم يتبق سوى عشرة أيام، ولم نخض أي مباريات ودية، أو نقيم أي معسكر إعدادي».