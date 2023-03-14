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المنتخب الليبي يطير إلى تونس استعدادا لتصفيات «كان 2023».. وبطاو: عقدي 6 أشهر قابل للتجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 14 مارس 2023, 07:32 مساء
المنتخب الليبي يطير إلى تونس استعدادا لتصفيات «كان 2023».. وبطاو: عقدي 6 أشهر قابل للتجديد
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في بطولة الشان. (أرشيفية : الإنترنت)
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تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الخميس، إلى تونس وتحديدًا إلى مدينة طبرقة التونسية للدخول في معسكر قصير يستمر 5 أيام ومنها إلى تونس العاصمة.

يأتي هذا لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الرابعة من منافسات «كان 2023» على أرضية ملعب رادس بالعاصمة في الرابع والعشرين من مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

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تغادر بعثة المنتخب في اليوم التالي الخامس والعشرين إلى مدينة بنغازي، وذلك لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بنفس التصفيات على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

من جهة أخرى، أكد مدرب المنتخب الوطني الجديد حمدي بطاو أنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية، وأن اتحاد الكرة وقع معه عقدًا لمدة ستة أشهر قابل للتجديد.

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