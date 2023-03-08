مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر لقناة الوسط «WTV» أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني منح مدير المنتخب عبداللطيف الطاهر والمدير الفني الجديد لمنتخب «فرسان المتوسط» حمدي بطاو صلاحيات واسعة في اختيار جميع الأطقم ومكان إقامة المنتخب في معسكره المقبل بمدينة طبرقة التونسية.

يأتي هذا وفقا لقرار مجلس الإدارة في آخر اجتماع لاتحاد كرة القدم الليبي، كما تم تخصيص ميزانية كاملة ليوميات أفراد البعثة فضلا عن مكافآت الفوز أو التعادل في المباراتين المقبلتين أمام منتخب تونس.

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ويلعب المنتخب الليبي مباراتين مهمتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان» مع منتخب تونس، والمباراة الأولى في 24 مارس الجاري.

وينتظر منتخب ليبيا منافسات الصعود إلى أمم أفريقيا «كان»، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بـ«ساحل العاج 2023»، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.