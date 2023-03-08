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مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام أحلام الفاضلي في تمثيل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 12:59 صباحا
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام أحلام الفاضلي في تمثيل ليبيا
اللاعب الليبي دانيال الفاضلي المحترف في صفوف فريق ماغديبورغ الألماني (الموقع الرسمي للنادي)
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أكدت مصادر خاصة لقناة «الوسط» أن لاعب فريق ماغديبورغ، دانيال الفاضلي، قد لا يتواجد في قائمة المنتخب الوطني أمام تونس، حيث يواجه مشكلة تتعلق بالجنسية الليبية، رغم رغبة اللاعب الكبيرة رفقة عائلته في تمثيل المنتخب الليبي.

وأوضحت المصادر أن الإشكالية تتمثل في كون القانون الألماني يمنع ازدواجية الجنسية، دون موافقة من السلطات الألمانية، بعد توفير بعض شروط مقررة.

شروط انضمام الفاضلي لمنتخب ليبيا
أضافت أن الإجراءات تشترط- في هذه الحالة- مخاطبة رسمية من قبل السلطات الليبية المتمثلة في وزارة الخارجية الليبية عبر إدارة الشؤون الأوروبية، تتضمن الأسباب المبررة للطلب، ومن بينها تمثيل المنتخب الليبي لكرة القدم، ويعزز ذلك بخطاب رسمي من وزير الخارجية الليبية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تنسيقًا يقوم به اتحاد الكرة منذ مدة، من خلال إدارة العلاقات العامة والسكرتير العام وإدارة المنتخب، لكنّ تلك الجهود لا زالت تحتاج دعمًا وتنسيقًا أكبر بين جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف.

دانيال الفاضلي: كان حلمي منذ الطفولة تمثيل منتخب بلادي
وفي سبتمبر الماضي، تحدث دانيال الفاضلي في أول ظهور تلفزيوني عبر قناة «الوسط»، عقب اختياره في قائمة المنتخب الوطني الأول، من قبل المدير الفني آنذاك كورنتان مارتينز، قائلًا إنه متحمس لمساعدة زملائه في المنتخب الوطني عند انضمامه.

وتابع: «كما تعلمون أن والدي ليبيًا، وأعتبر نفسي ابن هذا البلد (ليبيا)، وكان حلم بالنسبة تمثيل منتخب بلادي منذ كنت صغيرًا»، معبرًا عن سعادته لتحقيق هذا الحلم، لافتًا إلى أن «الناس في ألمانيا يرون أن ليبيا تمتلك لاعبين بجودة جيدة، وأنا أسعى لتعزيز ذلك». ولفت وقتها إلى تشوقه لزيارة ليبيا التي لم يحظ بزيارتها من قبل، خاصة مدينة بنغازي.

من هو دانيال الفاضلي؟
ودانيال الفاضلي، صاحب الـ 25 عامًا من أم ألمانية وأب ليبي، يلعب في مركز وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع، وينشط حاليا في نادي ماغديبورغ أحد فرق الدوري الألماني الدرجة الثانية.

كلّف انتقاله إلى النادي 100 ألف يورو، بعد أن قضى موسمًا واحدًا فقط في فريق «في إف آر آيلن»، حيث مثّل فريقه السابق في 31 مباراة في الموسم الماضي بواقع 2510 دقيقة.

اللاعب الليبي دانيال الفاضلي خلال مباراة مع فريقه ماغديبورغ الألماني (الموقع الرسمي للنادي)
اللاعب الليبي دانيال الفاضلي خلال مباراة مع فريقه ماغديبورغ الألماني (الموقع الرسمي للنادي)
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