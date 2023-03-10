فوز الشرطة والهلال والأهلي طرابلس في المرحلة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينتي طرابلس وبنغازي مباريات المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد والتي تقام بنظام التجمع من مرحلتين، وشهدت الجولة الثانية فوز أندية الشرطة والهلال والأهلي طرابلس، بينما تعادل الأولمبي والأهلي بنغازي.

تعادل الأولمبي والأهلي بنغازي بنتيجة 28 هدفا لكل فريق، بعد التعادل في شوط المباراة الأول بـ12 هدفا لكل فريق.

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أدار المباراة الحكمان التونسيان أمين أبوغرارة وأحمد ساسي والمسجل مصطفى عرفة والميقاتي علاء مصباح، وراقبها فنيا الطاهر غومة وإداريا إسماعيل العياشي.

مواجهة الأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة

وفي ثاني المباريات تمكن الأهلي طرابلس من الفوز على نظيره بنغازي الجديدة بنتيجة 27 مقابل 18 هدفا، انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي طرابلس بنتيجة 13 مقابل تسعة أهداف.

أدار المباراة الحكمان عادل الضراط وناصر قليدة والميقاتي عبدالباسط غيث والمسجل صالح عمران، وراقبها فنيا حسن محمد علي، وإداريا فوزي رزق الله.

مباريات المجموعة الثانية

شهدت قاعة بنغازي فوز الهلال على نظيره قاريونس بنتيجة 27 هدفا مقابل 18، بعد أن أنهى الهلال شوط المواجهة الأول بالتقدم بفارق خمسة أهداف عن قاريونس.

أدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص ومروان الغول، والمسجل توفيق الحداد والميقاتي سعد العريبي، وراقبها فنيا الصادق الدروقي، وإداريا مرعي الحاسي.

مواجهة الشرطة والجزيرة

وجمعت المواجهة الثانية بين الشرطة والجزيرة، وانتهى شوطها الأول بالتعادل بعشرة أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن الشرطة من الفوز باللقاء بنتيجة 22 مقابل 19 هدفا.

أدار المباراة الحكمان حسان بن على وشهاب العوادلي، والمسجل سيف الشاعري، والميقاتي سعد العريبي، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا مرعى الحاسي.