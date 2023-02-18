فوز النصر والهلال وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة ثلاث مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد، فعلى قاعة مدينة البيضاء، فاز قاريونس على الأخضر بفارق هدف واحد (34-33)، أدار المباراة الحكمان محمد سعد ومحمد حفيان، وراقبها فنيا كمال دربي، وإداريا عماد رقص.

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وبقاعة بنغازي جرت مباراتان، الأولى جمعت بين النصر والنجمة، كانت الأفضلية فيها لفرق النصر الذى تقدم بنتيجة الشوط الأول بفارق سبعة أهداف (18-11)، وحافظ النصر على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (40-24)، أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا مرعي الحاسي.

وفي المباراة الثانية، التقى الهلال مع بنغازي الجديدة، وتميزت بقوة الأداء وتقارب النتيجة، ففي الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بفارق هدفين (11-9)، وحافظ على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بفارق 3 أهداف (22-19)، أدار المباراة الحكمان رجب هدية وعمران بلقاسم، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

منافسات الدوري الليبي لكرة اليد. (فيسبوك)