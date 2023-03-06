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رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 12:59 صباحا
رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، الأحد 5 مارس 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بالاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة خلال مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين، حيث يمثل الاتحاد والأهلي طرابلس الكرة الليبية في البطولة، بداية من الدور الأول.

أندية الدور الأول
ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من: الاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري، وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي، حسب منشور عبر صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك».

- الأهلي طرابلس ممثلا للكرة الليبية في البطولة العربية.. والرياض تستقبل القرعة خلال أيام

مرحلة النهائيات
ويتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية، وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي، والزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السعودي، والسد القطري، والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي، بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

قرعة البطولة في مدينة الرياض
وستُجرى مراسم قرعة البطولة غدًا الاثنين في مدينة الرياض، حيث رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس العرب. وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة مع اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في نظامها المجمع في السعودية بداية من يوم 20 يوليو 2023، بأربعة مجموعات كل مجموعة أربعة أندية.

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، الأحد 5 مارس 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، الأحد 5 مارس 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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