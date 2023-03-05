  • Alwasat News
Atwasat

اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش الدورة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 05 مارس 2023, 09:14 مساء
اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش الدورة
جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

اختُتمت بمدينة بنغازي بنادي الهلال الدورة الثالثة لإعداد مدربي الريشة الطائرة والتي نظمها الاتحاد الليبي للعبة، واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة ١٦ متدربًا.

وتقام الدورة بدعم وتشجيع من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية، وشارك فيها عدد من الأندية المنتسبة وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ببنغازي وحاضر بهذه الدورة المحاضر الدكتور نوري الزراع، وتحت إشراف المدرب عمران بن حمدان وبمساعدة المدرب عبدالرؤوف حجاج.

- 14 مشاركا في دورة مدربي الريشة الطائرة
- اتحاد الريشة الطائرة يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد التونسي

وتأتي الدورة في إطار حرص الاتحاد الليبي للريشة الطائرة إلى نشر اللعبة بكافة المدن الليبية عبر برامج وفعاليات لسلسلة دورات تعليمية وتدريبية.

من جهة أخرى، استضاف نادي الهلال ببنغازي بطولة التصنيف لفئة الكبار للريشة الطائرة والتي انطلقت الجمعة بتنظيم وإشراف الاتحاد العام للعبة، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي ببنغازي، بمشاركة ستة رياضيين يمثلون خمسة أندية وهي (فشلوم - سيدي سليم - ناصر غريان - الشارع الغربي - المدينة بنغازي).

وكانت النتائج كالتالي:
ضمن المرحلة الأولى، فوز حمزة الطويل على أسامة محمد بنتيجة شوطين لصفر، وفوز عبدالملك الزغداني على عبدالهادي الترهوني بنفس النتيجة، وفوز عبدالحق فتحي على سفيان أحمد بنتيجة بثلاثة أشواط لاثنين.

المرحلة الثانية
فوز عبدالهادي الترهوني على حمزة الطويل بنتيجة بشوطين نظيفين، وفوز عبدالحق فتحي على أسامة محمد بالنتيجة ذاتها، وفوز عبدالمالك الزغداني على سفيان أحمد بالنتيجة ذاتها.

المرحلة الثالثة
فوز عبدالحق فتحي على حمزة الطويل بنتيجة شوطين لصفر، وفوز عبدالهادي الترهوني على سفيان أحمد، وفوز عبدالمالك الزغداني على أسامة محمد بنفس النتيجة.

جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
8 انتصارت في دوري آمال كرة القدم.. والاتحاد يتصدر النتائج بالفوز على أبوسليم (4-1)
8 انتصارت في دوري آمال كرة القدم.. والاتحاد يتصدر النتائج بالفوز ...
الشركسي يستدعي روح نجوم الأهلي طرابلس في صورة
الشركسي يستدعي روح نجوم الأهلي طرابلس في صورة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي ...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة ...
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش الدورة
اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش ......
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»...
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر...
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل ......
المزيد