اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش الدورة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت بمدينة بنغازي بنادي الهلال الدورة الثالثة لإعداد مدربي الريشة الطائرة والتي نظمها الاتحاد الليبي للعبة، واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة ١٦ متدربًا.

وتقام الدورة بدعم وتشجيع من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية، وشارك فيها عدد من الأندية المنتسبة وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ببنغازي وحاضر بهذه الدورة المحاضر الدكتور نوري الزراع، وتحت إشراف المدرب عمران بن حمدان وبمساعدة المدرب عبدالرؤوف حجاج.

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وتأتي الدورة في إطار حرص الاتحاد الليبي للريشة الطائرة إلى نشر اللعبة بكافة المدن الليبية عبر برامج وفعاليات لسلسلة دورات تعليمية وتدريبية.

من جهة أخرى، استضاف نادي الهلال ببنغازي بطولة التصنيف لفئة الكبار للريشة الطائرة والتي انطلقت الجمعة بتنظيم وإشراف الاتحاد العام للعبة، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي ببنغازي، بمشاركة ستة رياضيين يمثلون خمسة أندية وهي (فشلوم - سيدي سليم - ناصر غريان - الشارع الغربي - المدينة بنغازي).

وكانت النتائج كالتالي:

ضمن المرحلة الأولى، فوز حمزة الطويل على أسامة محمد بنتيجة شوطين لصفر، وفوز عبدالملك الزغداني على عبدالهادي الترهوني بنفس النتيجة، وفوز عبدالحق فتحي على سفيان أحمد بنتيجة بثلاثة أشواط لاثنين.

المرحلة الثانية

فوز عبدالهادي الترهوني على حمزة الطويل بنتيجة بشوطين نظيفين، وفوز عبدالحق فتحي على أسامة محمد بالنتيجة ذاتها، وفوز عبدالمالك الزغداني على سفيان أحمد بالنتيجة ذاتها.

المرحلة الثالثة

فوز عبدالحق فتحي على حمزة الطويل بنتيجة شوطين لصفر، وفوز عبدالهادي الترهوني على سفيان أحمد، وفوز عبدالمالك الزغداني على أسامة محمد بنفس النتيجة.

جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من دورة إعداد مدربي الريشة الطائرة بنادي الهلال ببنغازي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)