الاتحاد الفرعي للكاراتيه ينظم بطولة البراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينظم الاتحاد الفرعي للكاراتيه الموحد جينرال بالمنطقة الغربية بطولة البراعم الكاتا والكوميتي على مرحلتين، في نادي التضامن بقصر بن غشير.

وتنطلق المرحلة الأولى السبت المقبل بمشاركة 102 لاعبا يمثلون أندية التضامن والسبيعة والفالوجا والشرطة والمدينة ونجوم قرقارش وغوط الشعال وقرطبة والغرارات والمدينة القربوللي.

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بينما ستُجرى منافسات المرحلة الثانية السبت 11 مارس الجاري، وستقام بنفس القاعة.

يشار إلى أن اتحاد كاراتيه المنطقة الغربية سبق له تنظيم دورة الممتحنين فبراير الماضي، كما كان لاتحاد كاراتيه جينرال بالمنطقة الغربية السبق في إنشاء منظومة متكاملة تحمل كل بيانات الرياضيين والمدربين والحكام وإداريي الأندية وعن طريقها يتم إجراء قرعة البطولات بالطريقة الإلكترونية واستخراج النتائج سريعا.