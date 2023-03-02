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انطلاق بطولة الراحل أحمد الغزال لأندية الدرجة الثانية لكرة القدم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 02 مارس 2023, 04:46 مساء
انطلاق بطولة الراحل أحمد الغزال لأندية الدرجة الثانية لكرة القدم
لاعبو فريق الإخاء من مواجهتهم أمام فريق الأجيال ببطولة المرحوم أحمد الغزال، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
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انطلقت اليوم الخميس بطولة المرحوم أحمد الغزال بنسختها الثانية لأندية الدرجة الثانية لكرة القدم تحت شعار «نعم للوفاء» والتي ينظمها نادي الأجيال الرياضي والثقافي على ملعب الأجيال بأبوقرين.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد المجرم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن: «هذه البطولة يشارك فية ثمانية فرق بالدرجة الثانية والأندية المشاركة من مدينة سرت ومصراتة والجفرة وتاورغاء وأبوقرين، وتنطلق أولى مبارياتها اليوم، بنظام مجموعتين».

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وتابع: «تم تشكيل عدد من اللجان لنجاح البطولة منها لجنة الإعلام، ولجنة التحكيم، ولجنة المسابقات، ولجنة الخدمات».

أولى المباريات
وأقيمت اليوم أول مباراة في البطولة جمعت نادي الأجيال بأبوقرين ونادي الإخاء هون، وانتهت لصالح الأجيال ب(هدفين لهدف واحد).

فيما يلتقي السبت المقبل فريق اتحاد تاورغاء والأهلي المصراتي بملعب الأجيال.

جانب من الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة المرحوم أحمد الغزال، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة المرحوم أحمد الغزال، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
التقديم الدعائي لبطولة المرحوم أحمد الغزال، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
التقديم الدعائي لبطولة المرحوم أحمد الغزال، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
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