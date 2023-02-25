فوز الأهلي بنغازي والهلال ضمن ثلاث لقاءات في دوري الأواسط...

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن دوري الأواسط الممتاز لكرة القدم، لحساب المجموعة الأولى، وشهدت فوز أواسط الأهلي بنغازي والهلال.
وحقق الأهلي بنغازي الفوز على أواسط دارنس بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تجاوز أواسط الهلال نظيره التعاون بهدف نظيف.
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وتعادل أواسط الصقور مع أواسط الأخضر بهدف لكل منهما.
تعاقدات الأهلي بنغازي
وعزز الأهلي بنغازي صفوفه قبل أيام بالتعاقد مع متوسط ميدان الهلال يوسف كبلان ومدافع البرانس مروان العوكلي، بينما يبتعد أواسط الأهلي بنغازي بفارق نقطة وحيدة عن صدارة المجموعة.
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