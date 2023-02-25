فوز الأهلي بنغازي والهلال ضمن ثلاث لقاءات في دوري الأواسط

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن دوري الأواسط الممتاز لكرة القدم، لحساب المجموعة الأولى، وشهدت فوز أواسط الأهلي بنغازي والهلال.

وحقق الأهلي بنغازي الفوز على أواسط دارنس بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تجاوز أواسط الهلال نظيره التعاون بهدف نظيف.

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وتعادل أواسط الصقور مع أواسط الأخضر بهدف لكل منهما.