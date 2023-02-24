اليوم.. 4 مباريات في آمال الممتاز لكرة القدم...

كشفت اللجنة المشرفة على مسابقتي آمال وأواسط الممتاز لفرق المجموعة الأولى مواعيد الجولة الثانية عشرة والتي ستنطلق اليوم الجمعة بإقامة أربع مباريات للآمال.
سيشهد ملعب البيضاء مباراة آمال الصقور وضيفه الأخضر والمراقب المبروك الفارسي، والهلال يستضيف التعاون والمراقب آدم شحات، وعلى ملعب أطلس الأهلي بنغازي يلتقي دارنس والمراقب حمد جواد، وعلى الملعب الجانبي لقاء الجارين آمال التحدي والنصر والمراقب محمد عبدالله.
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مسابقة أواسط الممتاز
وفي مسابقة أواسط الممتاز لفرق المجموعة الأولى ستقام غدا السبت خمس مباريات، على ملعب أجدابيا يستضيف التعاون نظيره الهلال والمراقب توفيق الضاوي، وعلى ملعب درنة أواسط الأهلي بنغازي يحلون ضيوفا على دارنس والمراقب إدريس حدوث، وعلى ملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي الصداقة والمراقب نوري العبرة، وعلى ملعب طبرق الأخضر ضيفا على الصقور والمراقب مصطفى الوزري.
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