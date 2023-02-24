اليوم.. 4 مباريات في آمال الممتاز لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت اللجنة المشرفة على مسابقتي آمال وأواسط الممتاز لفرق المجموعة الأولى مواعيد الجولة الثانية عشرة والتي ستنطلق اليوم الجمعة بإقامة أربع مباريات للآمال.

سيشهد ملعب البيضاء مباراة آمال الصقور وضيفه الأخضر والمراقب المبروك الفارسي، والهلال يستضيف التعاون والمراقب آدم شحات، وعلى ملعب أطلس الأهلي بنغازي يلتقي دارنس والمراقب حمد جواد، وعلى الملعب الجانبي لقاء الجارين آمال التحدي والنصر والمراقب محمد عبدالله.

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