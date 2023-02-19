16 هدفا في منافسات الآمال والأواسط لكرة القدم الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مسابقتا الآمال والأواسط لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، جرت أربع مباريات منها في منافسات الآمال، انتهت بفوز الصداقة على التعاون بهدف لصفر، والأهلي بنغازي على الهلال بهدف دون رد، وتعادل الصقور والتحدي بهدف لهدف، بينما تعادل أيضا النصر ودارنس دون أهداف.

- أواسط الهلال في الصدارة والأخضر أقرب الملاحقين

وفي منافسات الأواسط، جرت خمس مباريات، انتهت بفوز التحدي على الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف، والنصر على دارنس بهدفين لصفر، والتعاون على الصداقة بهدفين دون رد، والأخضر تفوق على شباب الجبل بهدف لصفر، والأهلي بنغازي على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.