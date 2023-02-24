الاتحاد الليبي للسباحة يعقد اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2023

عقد الاتحاد الليبي للسباحة اجتماعا موسعا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وناقش خلاله مجموعة من المواضيع المهمة برياضة السباحة والسباحين الليبيين.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في يومه الأول، وحضر رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية في اليوم الثاني.
- دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس
- ختام دورة التحكيم وبطولة المنطقة الوسطى للسباحة بنادي توباكتس
مناقشة مواضيع هامة
وخلال الاجتماع تطرق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء اللجان الفنية بالاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق لعديد المواضيع من بينها: روزنامة الموسم الجديد من بطولات دولية ومشاركات خارجية ودورات للمدربين والحكام والظروف التي تواجه اللعبة وعديد المواضيع المهمة التي تهم السباحة الليبية، وكذلك دعم وتأهيل السباحين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.
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