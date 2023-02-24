الاتحاد الليبي للسباحة يعقد اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي للسباحة اجتماعا موسعا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وناقش خلاله مجموعة من المواضيع المهمة برياضة السباحة والسباحين الليبيين.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في يومه الأول، وحضر رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية في اليوم الثاني.

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