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ختام دورة التحكيم وبطولة المنطقة الوسطى للسباحة بنادي توباكتس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 04 فبراير 2023, 12:40 مساء
ختام دورة التحكيم وبطولة المنطقة الوسطى للسباحة بنادي توباكتس
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
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على مدار ثلاثة أيام اختتمت الجمعة دورة التحكيم الثالثة والأولى في السباحة لهذا الموسم، بمشاركة 15 حكما، وتم إجراء اختبارات نظرية وعملية، حيث شارك الحكام الجدد عمليا في منافسات بطولة المنطقة الوسطى.

- بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس

أقيمت المنافسات بمسبح نادي توباكتس للسباحة داخل الأحواض، ومن خلال البطولة اختتمت دورة حكم سباحة عبر الامتحانات العملية للحكام، وتمت ترقية الحكام بعد إجراء الامتحان النهائي.

بطولة المنطقة الوسطي
شارك في بطولة المنطقة الوسطي للسباحة أندية: توباكتس وزليتن البحري والملكي الرياضي والبشائر الرياضي والحديد والصلب، وجاءت النتائج المسجلة على النحو التالي:

فئة الناشئين  
الترتيب الأول البراء فيصل القويري، الترتيب الثاني عمار محمد أبوفارس، الترتيب الثالث عبدالحكيم إبراهيم أبوفارس.

فئة البراعم
الترتيب الأول رشاد عبدالسلام الأجنف، الترتيب الثاني عبدالله محمد أبوفارس، الترتيب الثالث منذر نبيل التاجوري.

فئة الأشبال
الترتيب الأول محمد توفيق عبدالعالي، الترتيب الثاني إسلام المبروك كاشدية، الترتيب الثالث عمر عبدالحكيم قرواش.

فئة الأواسط
الترتيب الأول محمد علي أبوفارس، الترتيب الثاني عبدالله علي أبوفارس، الترتيب الثالث سالم حسن سلامة.

من خلال البطولة أقيمت امتحانات العملي لخمسة عشر حكما من الدورة الثالثة، حضر الحفل الختامي للبطولة رئيس لجنة المسابقات، ورئيس لجنة الحكام العامة، وأعضاء بالاتحاد الليبي للسباحة، كما حضر مكتب الرياضة مصراتة ورؤساء الأندية المشاركة وأولياء الأمور ومحبو لعبة السباحة.

تم تكريم الشركات الراعية والفائزة بالتراتيب الأولى، كما أشاد الحضور بنادي توباكتس أحد الأندية المتميزة في التنظيم والإدارة برئاسة علي أبوفارس.

وشهد النادي العديد من النشاطات والبطولات المساهمة في جميع الأنشطة، كما يهتم اهتماما مباشرا بكل جوانب رياضة السباحة من تعليم ودورات تدريبية وغوص وإنقاذ إلى جانب المساهمة الكبيرة في تنظيم البطولات المحلية.

ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
ختام دورة التحكيم في السباحة. (فيسبوك)
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