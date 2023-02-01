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دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:27 مساء
دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس
نشاط نادي توباكتس. (فيسبوك)
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تنطلق الأربعاء الدورة التدريبية الأولى لحكام السباحة بنادي توباكتس تحت إشراف الاتحاد العام وتنظيم الاتحاد الفرعي مصراتة.

- بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس

من جانبه، قال رئيس نادي توباكتس علي أبوفارس بعد اختياره كأفضل شخصية إدارية رياضية للعام ٢٠٢٢ بمدينة مصراتة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «الدورة سوف يشارك فيها ٢٠ متدربًا من الحكام الجدد، وهي أول دورة هذا الموسم، وتشمل الجانب النظري والعملي لمدة ثلاثة أيام».

وأضاف «يشمل اليوم الأول والثاني (نظري) واليوم الثالث (عملي)؛ حيث سيجري تنظيم بطولة المنطقة الوسطى للسباحة داخل الأحواض بحوض نادي توباكتس، كما تشمل امتحانًا للحكام الجدد، وتظل أبواب النادي مفتوحة لجميع المواهب».

علي أبوفارس. (فيسبوك)
علي أبوفارس. (فيسبوك)
نشاط نادي توباكتس. (فيسبوك)
نشاط نادي توباكتس. (فيسبوك)
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