بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بدأت، الجمعة، الدورة التدريبية في نادي توباكتس لتعليم السباحة والغوص والإنقاذ البحري مع متابعة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لمادة السلامة والإنقاذ البحري.

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وأقيمت في وقت سابق بنادي توباكتس في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة للمستوى الأول التي تقام لأول مرة في الوطن العربي باللغة العربية، وهي تحت إشراف ورعاية وتنظيم من الاتحاد الدولي للسباحة «FINA».

حاضر في الدورة الخبير الدولي والمكلف من الاتحاد الدولي للسباحة «FINA» الدكتور محمد أحمد معروف، حيث جرى اعتماد شهادة مدربي السباحة (L1) الذين اجتازوا الامتحان الخاص بالمرحلة الأولى.