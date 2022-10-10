مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت، السبت الماضي، بنادي «توباكتس» بمدينة مصراتة بطولة ليبيا للمياه المفتوحة التي نظمها الاتحاد الفرعي بمصراتة واستضافها نادي «توباكتس» وأشرف عليها الاتحاد الليبي للسباحة بمشاركة أكثر من سبعين سباحًا يمثلون أندية طرابلس وبنغازي ومصراتة ودرنة وطبرق وزليتن والزاوية.

نادي «توباكتس» سخر إمكاناته ووفر كل التجهيزات البحرية لبطولة ليبيا في المياه المفتوحة، التي أُقيمت بالمياه البحرية لنادي «توباكتس»، وشهد الحفل الختامي حضور أكثر من تسعة رؤساء اتحادات رسمية في حدث لأول مرة.

- بطولة ليبيا لسباحة المياه المفتوحة بمصراتة

- «توباتكس» نادٍ لتعليم السباحة والغوص.. أبوفارس: نسعى لإدخال رياضة التجديف والشراع

كان على رأس الحضور رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور جمال الزروق، ورؤساء اتحادات بناء الأجسام والترايثلون والووشو والرماية والقوس والسهم والتجديف والشراع والمبارزة بالسيف وكرة القدم المصغرة، ورعاة البطولة، وأمين الصندوق بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل البيباص ورؤساء الاتحادات الفرعية وأعضاء مجلس الإدارة.

البطولة شهدت بروز عديد الخامات الواعدة، التي لها مستقبل كبير في قطع المسافات الطويلة في المياه المفتوحة، حيث شارك في البطولة أكثر من 60 سباحًا، وشارك في تحكيم البطولة 17 حكامًا في فئات البراعم والأشبال والأواسط والكبار ( بنات وأولاد).

كانت مسافات السباقات على النحو التالي: براعم 750 مترًا، أشبال 1500 متر، أواسط 2250 مترًا، وكبار 3000 متر، وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

براعم بنات المسافة 750 مترًا

رغد أحمد المرغني في الترتيب الأول بزمن 12.42 دقيقة، وكريمة صوان في المركز الثاني بزمن 12.45 دقيقة، وحلت في المركز الثالث رهف أحمد المرغني بزمن 13.53 دقيقة.

براعم أولاد المسافة 750 مترًا

تحصل على المركز الأول منذر إيهاب الزوبي بزمن 11.09 دقيقة، وحل في المركز الثاني السباح محمد صالح منصور بزمن 11.23 دقيقة، وجاء في المركز الثالث محمد فتحي العقوري بزمن 11.29 دقيقة.

أشبال بنات المسافة 1500 متر

جاءت في المركز الأول السباحة بليسان نوري الساحلي بزمن 13.12 دقيقة، وحلت في المركز الثاني السباحة إيسام يوسف بزمن 14.15 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث السباحة روز أمين اقطاط بزمن 16.23 دقيقة.

أشبال أولاد المسافة 1500 متر

حل في المركز الأول السباح نوري علي البكوش بزمن 19.42دقيقة، وجاء في المركز الثاني السباح محمد إيهاب الزوبي بزمن 19.47 دقيقة، وثالثًا السباح صفوان أحمد المرغني بزمن 19.55 دقيقة.

أواسط بنات المسافة 2250 متر

السباحة ملك مختار محمد بن صالح بزمن 10.30، وحلت في المركز الثاني السباحة سمية فرج العربي 12.18 دقيقة، والسباحة رهان خالد البركي جاءت ثالثًا بزمن 15.40دقيقة.

أواسط أولاد المسافة 2250 متر

حل في المركز الأول السباح محمد أمين اقطاط بزمن 28.56، وجاء في المركز الثاني السباح مهاب محمد العبيدي 31.53، والسباح عبد الرحمن صبحي الفائدي 34.34.

كبار بنات 3000 متر

السباحة سلوى صبري صوان بزمن 48.19 في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني السباحة ريماس يوسف المعداني بزمن 49.43، وحلت في المركز الثالث سنداس نوري الساحلي بزمن 56.18.

كبار أولاد 3000 متر

السباح عزالدين أمين اقطاط بزمن 38.05 دقيقة في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني السباح عوض عبد القادر المجبري بزمن 39.40 دقيقة، وحل في المركز الثالث السباح علي رمضان العرفي بزمن 40.28 دقيقة.

وشهد الختام حفل تكريم أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من جانب رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الذي حضروا حفل الختام إلى جانب رؤساء الاتحاد الفرعية، وهي الاتحاد الفرعي بمصراتة وبنغازي وطرابلس وزليتن ودرنة.

تكريم الحضور.. وكلمة للقنين

كم تم في حفل الختام تكريم الشركات الراعية والجهات التي أسهمت في نجاح البطولة، ومن بينها نادي «توباكتس» صاحب الضيافة والحكام ووسائل الإعلام، من بينها «بوابة الوسط» التي واكبت البطولة منذ انطلاقها.

وقد أثنى رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين في كلمة له عبر «بوابة الوسط»، وقال: «كان نادي توباكتس في الموعد، فكل الشكر لرئيسه علي أبوفارس الذي سخر كل جهود النادي في خدمة بطولة ليبيا وإنجاحها وظهورها بالشكل المتميز، الذي نال استحسان كل الحاضرين، والشكر أيضًا لكل سباحي ورياضيي نادي توباكتس على كل الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح بطولة ليبيا الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل الإعداد الجيد للبطولة، خصوصًا في التعامل مع الأجواء البحرية ووضع نقاط مسارات السباق في البحر وتغييرها في كل فئة من فئات السباق».

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للمياه المفتوحة. (تصوير - محمد قجام)