اتحاد الكرة يستقر على الجهاز الفني للمنتخب الأول

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «بوابة الوسط» أسماء الجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي الأول، والتي استقر عليها أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

واجتمع أمس الخميس بمقر الاتحاد ببنغازي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وأعضاء مجلس الإدارة، في الاجتماع العادي السابع عشر للاتحاد، واستقروا فيه على أسماء الجهاز الفني للمنتخب الليبي.

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وسيقود المنتخب فنيا المدرب الوطني حمدي بطاو مدرب نادي الخمس والمدينة السابق، وسيساعد بطاو في المنتخب، المغربيان إدريس مرابط مساعد أول، ومعاذ عبود مساعد ثان، بينما سيكون عبداللطيف الطاهر مديرا للمنتخب، إلى جانب الإداري خالد حسين.