الاتحاد الليبي لكرة القدم ينهي اجتماعه السابع عشر

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الخميس الاجتماع العادي السابع عشر لمجلس إدارة الاتحاد، بمقره بمدينة بنغازي.

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة كاملين.

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مستجدات الرياضة الليبية

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع آخر مستجدات الرياضة الليبية، وملف الدوري الممتاز لكرة القدم، وكذلك ملف مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، والاستعداد لمواجهتي تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

كما نوقش في الاجتماع العادي للاتحاد العديد من الملفات المهمة، والتي تخص كرة القدم الليبية.

جانب من الاجتماع العادي السابع عشر لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بمقره ببنغازي، 23 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من الاجتماع العادي السابع عشر لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بمقره ببنغازي، 23 فبراير 2023. (الإنترنت)