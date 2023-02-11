بحضور الشلماني.. وزير الرياضة يدعو رؤساء الأندية لاجتماع الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي، اليوم السبت، رؤساء مجالس أندية الدوري الممتاز للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، إن الاجتماع سيعقد بمقر الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

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وأقيمت اليوم السبت أولى جولات مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت إقامة أربع مباريات، غابت عنها الفرق، ليضطر الحكام لإلغاء المباريات واحتساب نتائجها للفرق الحاضرة.

وتغيبت فرق الاتحاد المصراتي والخمس وشباب الجبل ودارنس عن لقاءاتها اليوم، ليتم احتساب نتائج مبارياتهم لأندية السويحلي والتحدي والهلال وأبوسليم. وأعلن في وقت سابق رئيس نادي الاتحاد انسحابه هو الآخر من الدوري الليبي لكرة القدم، معلناً رفضه للعب دور «كومبارس».