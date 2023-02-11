«قناة الوسط»: اجتماع لرئيس الحكومة ووزير الرياضة مع رؤساء الأندية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

علمت قناة الوسط من مصادر خاصة بإقامة اجتماع بين رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، مع مسؤولي الاتحاد ورؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء المقبل.

وأقيمت اليوم السبت أولى جولات مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت إقامة أربع مباريات، غابت عنها الفرق، ليضطر الحكام لإلغاء المباريات واحتساب نتائجها للفرق الحاضرة.

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وتغيبت فرق الاتحاد المصراتي والخمس وشباب الجبل ودارنس عن لقاءاتهما اليوم، ليتم احتساب نتائج مبارياتهم لأندية السويحلي والتحدي والهلال وأبوسليم.