الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الفرق بما يضمن استمرار المسابقة، ودون ظلم أي طرف، مشيرًا أن الاتحاد أنهى اتفاقه مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم، وسيعلن عنه قريبًا.

وقال الشلماني: «يحق لجميع الأندية المنسحبة التظلم والطعن ضد القرارات التي ستصدر ضدها حسب اللوائح والقوانين، ويحق للجميع اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حالة شعوره بالظلم»، وفق تصريحاته لقناة ليبيا الرياضية.

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وأوضح عبدالحكيم الشلماني: «اتحاد الكرة سيطبق اللائحة على الجميع، وسيطبق الهبوط على الجميع، وكذلك خصم النقاط، على الأندية أن تلوم أنفسها ولا تلوم الاتحاد، سنطبق اللائحة، والقرار سيصدر خلال 24 ساعة، وعلى المتضرر اللجوء لـ«الفيفا»».

كما طالب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الفرق بالوقوف خلف منتخب ليبيا، وتقديم مصلحة ليبيا فوق مصالحهم الشخصية، وقال: «ليبيا فوق الشلماني وفوق أي شخص، من العار أن تتمنى خسارة المنتخب الوطني للشماتة في المجلس».

وتابع: «وضعنا أمام رئيس الوزراء كل العراقيل التي تقف أمام تطور الكرة الليبية، وكذلك تطوير البنية التحتية للملاعب، وعدم المدربين والفئات السنية والتي تمنع استمرارية الدوري وتعطل عجلة الكرة الليبية».

وأردف: «سيتم توزيع خمسة ملايين دينار ليبي على فرق الدوري الممتاز الـ20 بالتساوي، على دفعتين».

الاجتماع مع رئيس الحكومة

وتحدث الشلماني خلال الاجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي عن موضوع اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، كما طالب بتخصيص ملعب خاص للمنتخبات الليبية، لإقامة المعسكرات والمباريات الخاصة بالمنتخبات، وأوضح أن «فيفا» دعمت طلب اتحاد الكرة.

أزمة فريق الاتحاد

وعن أزمة فريق الاتحاد، قال الشلماني: «الاتحاد عرض مشكلته بالنسبة لتأخر قيد اللاعبين، وأخبرنا أن مشكلته رفعت لـ«الفيفا»، لجنة القيد بالاتحاد عرضت مستندات تثبت صحة موقفها، وكذلك عرض الاتحاد مستنداته، والآن الأمر بيد «فيفا» لاتخاذ القرار».

وتابع: «أقف على مسافة واحدة من الجميع، أنا مستعد أن آخذ حق كل من له حق، طالبت بإيضاح جميع الحقائق في الإعلام وتقديم المستندات بكامل الشفافية، لكني لن أجامل أحدًا».

الأندية المشاركة في البطولة العربية

وعن اختيار الأندية التي ستمثل ليبيا في البطولة العربية، أوضح الشلماني: «الاتحاد العربي أرسل لنا شروط المشاركة في البطولة العربية، وقد حدد الأندية الأربع الأوائل في الدوري الموسم الماضي، في حالة تضارب أو تعذر مشاركة الفريق صاحب المركز الأول أو الثاني فسيشارك الثالث أو الرابع وفق استعدادهم للمشاركة».

وأكد الشلماني أن الاتحاد الليبي قدم ملعب شهداء بنينا الدولي لاستضافة مباريات الأندية الليبية في البطولة العربية.

اختيار المدير الفني للمنتخب

أما عن اختيار المدير الفني القادم للمنتخب الأول، أشار الشلماني إلى الانتهاء من الاتفاق مع المدير الفني ومساعده، مؤكدًا أن الإعلان سيكون قريباً جدًا، وأوضح أن مدير المنتخب سيكون عماد سعد.

وقال الشلماني: «وصلنا لاتفاق مع مدرب ومساعد وإداري محليين لقيادة المنتخب، يتبقى فقط إنهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم الحالية قبل التوقيع مع المنتخب، نحترم أنديتهم واتفاقاتهم، ونأمل في الأندية تقديم مصلحة المنتخب».

وعن المدرب القادم قال: «المدرب القادم للمنتخب مفاجأة، لديه استعداد كبير للنجاح، وله تاريخ سابق وقدّم بطولات وإنجازات سواء كمدرب أو لاعب».

وعن سبب التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للمنتخب، قال الشلماني: «تعاقدنا مع مارتينيز ضمن مشروع على المدى الطويل لتطوير المنتخب الليبي والكرة الليبية، لكن الجماهير الليبية لم تتحمّل الأخطاء وطالبت بتغييره، ونزلنا إلى رغبة الشارع».

واختتم الشلماني حديثه مطالبا بوقف الإشاعات، وقال: «أنا أعمل لمصلحة ليبيا، وفي توقيت خروجي من الاتحاد سأكشف كل التفاصيل، وأحكي جميع القصص التي ستذهل الجميع».