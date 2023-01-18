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بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 18 يناير 2023, 10:35 مساء
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
الرباعان الليبيان محمد الشارف الزنتاني ومحمد سمير غلام سعداء بالتتويج في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
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توج الرباعان الليبيان محمد الشارف الزنتاني ومحمد سمير غلام بـ15 قلادة متنوعة في البطولة العربية لرفع الأثقال لفئات الشباب والناشئين والكبار والتي تنظم في دمشق بسورية خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير الجاري 2023.

وحصد اللاعبان تسع ميداليات ذهبية، وخمس فضية، وميدالية واحدة برونزية، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات للرباع محمد سمير غلام، بينما نال محمد الشارف الزنتاني ست ذهبيات، وفضيتين، وميدالية برونزية.

- الليبيان غلام والزنتاني يشاركان في بطولة العرب لرفع الأثقال
- الزنتاني وغلام يمثلان ليبيا في عربية الأثقال بسورية

وشارك الزنتاني في فئة الناشئين، وحطم ثلاثة أرقام ليبية في البطولة بمسابقات الخطف والنثر والمجموع، بينما شارك محمد غلام في فئتي الناشئين والكبار، وحط رقمين ليبيين في مسابقتي النثر والمجموع لفئة الناشئين.

يشار إلى أن المدرب الوطني فتحي إبراهيم يتولى مهمة تدريب البطلين في هذه البطولة، إلى جانب الإداريين السيد عبدالله وخليفة عبدالرحيم.

120 رباعا يشاركون في البطولة
ويشارك في البطولة ممثلا ليبيا إلى جانب 120 رباعا ورباعة يمثلون منتخبات ليبيا ومصر وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والأردن والسودان، إضافة إلى سورية البلد المنظم.

الرباع الليبي محمد سمير غلام يستعرض ميدالياته عقب التتويج في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
الرباع الليبي محمد سمير غلام يستعرض ميدالياته عقب التتويج في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
محمد الشارف الزنتاني ومحمد سمير غلام ويتوسطهم المدرب فتحي إبراهيم عقب التتويج في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
محمد الشارف الزنتاني ومحمد سمير غلام ويتوسطهم المدرب فتحي إبراهيم عقب التتويج في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
الرباع محمد الشارف الزنتاني يرفع علم ليبيا على منصة التتويج بالمركز الأول في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
الرباع محمد الشارف الزنتاني يرفع علم ليبيا على منصة التتويج بالمركز الأول في بطولة سورية لرفع الأثفال، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
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