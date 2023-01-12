الزنتاني وغلام يمثلان ليبيا في عربية الأثقال بسورية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتوجه اليوم إلى مصر ومنها إلى سورية بعثة المنتخب الليبي المشاركة في بطولة العرب لرفع الأثقال، ويمثل ليبيا في هذا المحفل العربى الرباعان محمد الشارف الزنتاني ومحمد سمير غلام، إلى جانب المدرب فتحي حامد، والحكمين الصديق المصراتي ونجوى ناجي.

وعلى هامش البطولة سيشارك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، الليبي عبدالمنعم سوف الجين، في اجتماع اتحاد رفع الأثقال، لمناقشة العديد من المواضيع ومن بينها: التقرير المالي والإداري للاتحاد، وروزنامة الاتحاد للعام 2023.

المشاركة المصرية في البطولة

يشار إلى أن مصر قررت المشاركة في هذا المحفل العربي بـ12 رباعا في فئة الكبار وتحت 20 و17 سنة، ويملثها رباعون ورباعات، وهم: الرباعان إياد محمد علي في وزن 55 كغ، وعبد الرحمن محمود بخيت في وزن 61 كغ.

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وتشارك 10 رباعات مصريات وهن: رحمة أحمد عبدالرازق وزن 81 كلغ، وآيه محمد عبدالله وزن 55 كلغ، ومنة حامد محمد وزن 64 كلغ، ونعمة أحمد مسعد وزن 59 كلغ، وريناد محمد حسن وزن 76 كلغ، وشمس محمد أحمد وزن 81 و87 كلغ، وفاطمة محمود صادق وزن 81 كلغ، وجنى عبدالفتاح جودة وزن 71 كلغ، وبسمة رمضان وزن 45 كلغ، وحنين أحمد وزن 59 كلغ.