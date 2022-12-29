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انطلاق بطولة ليبيا لرفع الأثقال اليوم الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 01:26 مساء
انطلاق بطولة ليبيا لرفع الأثقال اليوم الخميس
من منافسات بطولة ليبيا لرفع الأثقال. (أرشيفية: الإنترنت)
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تنطلق اليوم الخميس بقاعة 17 فبراير بطرابلس، بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 153 رباعًا.

ويمثل الرباعون أندية السويحلي والشموع والتحدي طمينة ووسعاية أبديري والشرطة وأبوسليم ونجوم قرقارش والظهرة والشباب الوحدوي وبدر الجغبوب والأندلس إمساعد والصقور طبرق والأخضر والهلال طبرق والاتحاد العسكري.

افتتاح المنافسات
وتفتح المنافسة اليوم في أربعة أوزان، إذ يشارك 13 رباعًا في وزن 37-43 كغ، بينما يشارك سبعة رباعين في وزن 49 كغ، ويتنافس 13 رباعًا في وزن 55 كغ، بينما قسم الرباعون في وزن 61 كغ، إلى مجموعتين، بمشاركة 20 رباعًا في كل مجموعة.

- 153 رباعا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال
- اتحاد رفع الأثقال ينظم بطولة ليبيا في ختام الموسم

وغدًا الجمعة سيقتصر التنافس على وزن 67 كغ بمشاركة 12 رباعًا، وفي وزن 73 كلج يشارك 16 رباعًا.

ختام المنافسات
وتختم البطولة السبت بالتنافس في ثمانية أوزان، في وزن 73 - 81 كغ يشارك 14 رباعًا، ووزن 89 كغ بمشاركة ثمانية رباعين، وبوزن 96 - 102 كغ يشارك 15 رباعا، ويشارك 10 رباعين في أوزان فوق 102، و109 وفوق 109.

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