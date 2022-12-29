انطلاق بطولة ليبيا لرفع الأثقال اليوم الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الخميس بقاعة 17 فبراير بطرابلس، بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 153 رباعًا.

ويمثل الرباعون أندية السويحلي والشموع والتحدي طمينة ووسعاية أبديري والشرطة وأبوسليم ونجوم قرقارش والظهرة والشباب الوحدوي وبدر الجغبوب والأندلس إمساعد والصقور طبرق والأخضر والهلال طبرق والاتحاد العسكري.

افتتاح المنافسات

وتفتح المنافسة اليوم في أربعة أوزان، إذ يشارك 13 رباعًا في وزن 37-43 كغ، بينما يشارك سبعة رباعين في وزن 49 كغ، ويتنافس 13 رباعًا في وزن 55 كغ، بينما قسم الرباعون في وزن 61 كغ، إلى مجموعتين، بمشاركة 20 رباعًا في كل مجموعة.

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وغدًا الجمعة سيقتصر التنافس على وزن 67 كغ بمشاركة 12 رباعًا، وفي وزن 73 كلج يشارك 16 رباعًا.