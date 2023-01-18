الليبيان غلام والزنتاني يشاركان في بطولة العرب لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشارك اليوم الأربعاء ممثلا ليبيا في بطولة العرب لرفع الأثقال، الرباعان محمد الزنتاني ومحمد سمير غلام والتي تقام في العاصمة السورية دمشق.

سيشارك الرباع محمد سمير غلام فى منافسات وزن 67 كلغ، صحبة الرباعين عبدالرحمن أبوزرار (الأردن) وجابر القاسم (فلسطين) وليث تمام (فلسطين) ويوسف سليمان (سورية) وجعفر (سورية) وإبراهيم محمد (العراق) وساجد عباس (العراق).

الزنتاني في وزن 73.

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الزنتاني في وزن 73

ويشارك الرباع محمد الشارف الزنتاني في منافسات وزن 73 كلغ، رفقة الرباعين محمد الخطيب (سورية) وحسن عباس (العراق) ومصطفى أنور جواد (العراق) ومحمد الوهاب (العراق) وإبراهيم الجريدي (فلسطين) وحمدان( فلسطين) وبدوي عمر (السودان) ويزن ناصر (اليمن).

يشار إلى أن البطولة يغيب عنها رباعو السعودية وتونس والجزائر والمغرب وأيضا مصر التي اكتفت بمشاركة رمزية برباعين مبتدئين فقط.