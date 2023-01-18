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3 فوز وتعادل في دوري كرة اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 18 يناير 2023, 06:39 مساء
3 فوز وتعادل في دوري كرة اليد الليبي
لاعبا الأخضر والأهلي بنغازي مع الحكام قبل المباراة في الدوري الليبي لكرة اليد، 17 يناير 2023. (الإنترنت)
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أقيمت أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لفرق المجموعة الثانية، وشهدت تحقيق ثلاثة فرق للفوز، بينما سجلت الجولة تعادلا وحيدا.

تعادل فريق دارنس وضيفه النجمة بقاعة مدينة البيضاء في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الثلاثاء، وأنهى دارنس الشوط الأول متقدما بفارق هدفين بواقع 18 / 16، قبل أن يقدم النجمة شوطا ثانيا مميزا واستطاع التعادل في نتيجة المباراة التي انتهت بتسجيل 33 هدفا لكل فريق.

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وأدار المباراة الحكمان سعد العريبي وعمران بالقاسم، وراقبها فنيا كمال دربي، وإداريا عماد رقص.

النصر أمام المروج
وعلى أرضية صالة بنغازي الجديدة، أنهى النصر مباراته أمام المروج بفارق ثلاثة أهداف 32 / 29، إذ أنهى شوط المواجهة الأول مسجلا 15 هدفا مقابل 10 للمروج، وعاد المروج في الشوط الثاني وسجل 19 هدفا مقابل 17 هدفا للنصر، لكن التقدم النصراوي في الشوط الأول أنهى المباراة لصالحه.

وأدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا مرعي الحاسي.

الأهلي بنغازي والأخضر
واستضاف الأهلي بنغازي نظيره الأخضر بصالة الألعاب الرياضية ببنغازي، وتقدم الأهلي على ضيفه في الشوط الأول بفارق خمسة أهداف 14 / 9، واستمر الأهلي بنغازي في الحفاظ على تفوقه وأنهى الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 29 / 18.

وأدار المباراة الحكمان أيمن بودبوس ورمضان المنفي، وراقبها فنيا خميس المغربي، وإداريا محمد الجهاني.

الهلال ضد قاريونس
وفي آخر مباريات الجولة سطر الهلال سلسلة لا هزيمة في الدوري بسبع مباريات متتالية، حينما استضاف فريق قاريونس، وأنهى الشوط الأول لصالحه بفارق أربعة أهداف 15 / 11، قبل أن يحسم الشوط الثاني بفارق هدف وحيد 14 مقابل 13، لتنتهي المباراة بمجموع أهداف 29 / 24.

وأدار المباراة الحكمان سالم بن غزي والمهدي عبدالمنعم، وراقبها فنيا الصادق الدروقي، وإداريا محمد الجهاني.

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